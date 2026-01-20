"Крылья Советов" выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"

В клубе отметили, что клуб должен выплатить 519 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в январе погасил еще 54 млн рублей долга перед дочерней компанией Ростеха "РТ-капитал". Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн: 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей - исполнительский сбор", - рассказали в футбольном клубе.

30 декабря 2025 года клуб выплатил в счет долга 535 млн рублей.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Кроме того, 19 января "РТ-капитал" подал в Арбитражный суд города Москвы новый иск к самарскому клубу на сумму почти в 146 млн рублей. В "Крыльях Советов" заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.