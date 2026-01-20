"Спартак" победил "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:1 обыграл "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Демид Мансуров (24-я минута), Адам Ружичка (26) и Павел Порядин (45). У проигравших отличился Кевин Лабанк (58).

"Спартак" набрал 53 очка после 46 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Шанхай" потерпел четвертое поражение подряд. Китайская команда с 43 очками в 46 играх располагается на 9-й строчке.