Сервис Okko покажет Олимпийские игры 2026 года

Соревнования пройдут 6-22 февраля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать соревнования Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko - одном из крупнейших стриминговых сервисов страны, - сказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. - На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна. Будем вместе болеть за наших".

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Свое участие в Олимпийских играх подтвердили пятеро российских спортсменов, принявшие приглашения Международного олимпийского комитета: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Квоты на участие в Олимпиаде завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, они не являются именными. Лицензии для участия в олимпийском турнире получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Обладателями олимпийских лицензий стали саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, как сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, вопрос участия спортсменов в Играх-2026 будет принимать МОК.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.