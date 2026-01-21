Российские гимнасты примут участие в этапе Кубка мира в Германии

Соревнования пройдут 19-22 февраля

Людмила Рощина © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские спортсмены примут участие в февральском этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в германском Коттбусе. Об этом ТАСС сообщила тренер Валентина Родионенко.

"Наши гимнасты планируют выступать на этапах Кубка мира, в том числе и в Германии, - рассказала Родионенко. - Рассчитываем, что в них смогут принять участие и те спортсмены, которые в настоящее время не имеют нейтрального статуса. Заявки поданы, ждем ответа от международной федерации".

"Могу сказать, что для участия в Кубке мира будут заявлены те же Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, которые ездили на последний чемпионат мира и будут претендовать на включение в состав команды на европейское первенство", - добавила собеседница ТАСС.

В 2026 году Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) запланировала провести шесть этапов Кубка мира. Первый этап пройдет в Коттбусе с 19 по 22 февраля, заключительный - в Дохе с 15 по 18 апреля. В Коттбусе выступят Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Милана Каюмова, Александр Карцев, Савелий Съедин и Илья Заика.

Как сообщал ранее ТАСС, в этапах Кубка мира не примет участие лидер женской команды Ангелина Мельникова, которая сосредоточится на подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются главными стартами этого сезона.

15 ноября Мельникова выступила в германской бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла тогда первое место, а сама Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Однако на финал бундеслиги, который проходил в конце ноября, имеющая нейтральный статус российская гимнастка не была приглашена организаторами из политических соображений.