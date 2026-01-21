Международная федерация каноэ обсудит вопрос о допуске юных россиян с флагом

Ближайшее заседание совета директоров организации пройдет не раньше марта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет директоров Международной федерации каноэ (ICF) на ближайшем заседании обсудит рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии с юных российских и белорусских гребцов ограничений по участию в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICF.

"Международная федерация каноэ по-прежнему полностью привержена выполнению рекомендаций, изложенных Международным олимпийским комитетом, - рассказали в пресс-службе федерации. - ICF осведомлена о рекомендации исполкома МОК, вынесенной в декабре 2025 года, о том, что юным спортсменам с российским или белорусским паспортом больше не следует ограничивать доступ к международным соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Эта рекомендация, поддержанная Олимпийским саммитом, будет обсуждена советом директоров ICF на следующем заседании".

По информации ТАСС, ближайшее заседание совета директоров ICF состоится не раньше марта.

По состоянию на 21 января пять международных федераций последовали рекомендациям МОК и допустили до участия в своих соревнованиях юных российских и белорусских спортсменов без каких-либо ограничений. Это Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB) и Всемирная федерация керлинга (World Curling).