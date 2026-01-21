Борцы Садулаев и Угуев не выступят на Кубке Ивана Ярыгина

Турнир пройдет с 29 января по 1 февраля в Красноярске

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не примет участия в Кубке Ивана Ярыгина. Об этом сообщил главный тренер сборной Дагестана Махач Муртазалиев, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"К сожалению, на турнире в Красноярске не смогут выступить наши заслуженные лидеры - Заур Угуев и Абдулрашид Садулаев. Заур неожиданно простудился, а Абдулрашид сейчас находится не в самой лучшей форме - он только-только набирает кондиции. Но я думаю, что к чемпионату Европы они смогут выйти на пик своего физического и функционального состояния", - сказал Муртазалиев.

Садулаеву 29 лет. Он также является шестикратным чемпионом мира. Угуеву 30 лет. В 2025 году он стал победителем чемпионата мира в Загребе и чемпионата Европы в Братиславе. Всего на счету спортсмена три победы на мировых первенствах. Также россиянин является победителем Олимпийских игр в Токио.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. В 2026 году турнир пройдет с 29 января по 1 февраля.