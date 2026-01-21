Покинувший "Трактор" посреди сезона Гру возглавил швейцарский "Цуг"

Контракт с канадцем рассчитан до конца сезона

Главный тренер "Цуга" Бенуа Гру © Александр Щербак/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Канадец Бенуа Гру, в октябре покинувший челябинский "Трактор", возглавил швейцарский хоккейный клуб "Цуг". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан до конца сезона.

Гру 57 лет. В мае 2024 года канадец был назначен главным тренером "Трактора". Под его руководством команда в сезоне-2024/25 дошла до финала Кубка Гагарина, в котором проиграла ярославскому "Локомотиву" (1-4). Для челябинского клуба это была вторая финальная серия за время выступления в Континентальной хоккейной лиге. Об уходе Гру было объявлено 17 ноября. Тренер объяснил решение уйти из "Трактора" физической и моральной усталостью.

С мая 2016 года Гру возглавлял выступающий в Американской хоккейной лиге "Сиракьюз Кранч" - фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Тампа". Под его руководством коллектив дошел до финала плей-офф в сезоне-2016/17. В 2015 году во главе с Гру сборная Канады стала победителем молодежного чемпионата мира (среди игроков не старше 20 лет). Тогда канадцы в финале обыграли сборную России (5:4).