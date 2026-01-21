Кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде
11:35
Менее трех недель осталось до главного старта этой зимы — Олимпиады-2026. Российским болельщикам будет за кого переживать на предстоящем турнире. Приводим список тех, кто будет представлять нашу страну.
Получили приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) и подтвердили свое участие
Фигурное катание
- Аделия Петросян (женское одиночное катание)
- Петр Гуменник (мужское одиночное катание)
Ски-альпинизм
- Никита Филиппов
Шорт-трек
- Иван Посашков
- Алена Крылова
Должны подтвердить приглашение МОК
Лыжные гонки
- Савелий Коростелев
- Дарья Непряева
Конькобежный спорт
- Ксения Коржова
- Анастасия Семенова
Ожидают приглашение МОК
Санный спорт
- Дарья Олесик
- Павел Репилов