Кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде

Рассказываем, за кого болеть на предстоящих Играх в Италии

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

Менее трех недель осталось до главного старта этой зимы — Олимпиады-2026. Российским болельщикам будет за кого переживать на предстоящем турнире. Приводим список тех, кто будет представлять нашу страну.

Получили приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) и подтвердили свое участие

Фигурное катание

Аделия Петросян (женское одиночное катание)

Петр Гуменник (мужское одиночное катание)

Ски-альпинизм

Никита Филиппов

Шорт-трек

Иван Посашков

Алена Крылова

Должны подтвердить приглашение МОК

Лыжные гонки

Савелий Коростелев

Дарья Непряева

Конькобежный спорт

Ксения Коржова

Анастасия Семенова

Ожидают приглашение МОК

Санный спорт