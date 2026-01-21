ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде

Рассказываем, за кого болеть на предстоящих Играх в Италии
Редакция сайта ТАСС
11:35

Аделия Петросян

© Петр Ковалев/ ТАСС

Менее трех недель осталось до главного старта этой зимы — Олимпиады-2026. Российским болельщикам будет за кого переживать на предстоящем турнире. Приводим список тех, кто будет представлять нашу страну.

Получили приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) и подтвердили свое участие

Фигурное катание

  • Аделия Петросян (женское одиночное катание)
  • Петр Гуменник (мужское одиночное катание)

Ски-альпинизм

  • Никита Филиппов

Шорт-трек

  • Иван Посашков
  • Алена Крылова

Должны подтвердить приглашение МОК

Лыжные гонки

  • Савелий Коростелев
  • Дарья Непряева

Конькобежный спорт

  • Ксения Коржова
  • Анастасия Семенова

Ожидают приглашение МОК

Санный спорт

  • Дарья Олесик
  • Павел Репилов
 
