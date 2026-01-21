В Португалии подожгли статую Роналду

Полиция устанавливает личность нарушителя

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина поджег статую пятикратного обладателя "Золотого мяча" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которая установлена в городе Фуншал на острове Мадейра, откуда футболист родом. Об этом сообщила газета Correio da Manha.

Инцидент произошел рядом с музеем Роналду. Мужчина выложил видеоролик, в котором облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Полиция устанавливает личность нарушителя.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и "Реал", лучшим бомбардиром которого является.