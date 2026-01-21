Алыпов оценил шансы Коростелева и Непряевой на медали на Олимпиаде

По мнению эксперта, российские лыжники могут стать призерами в скиатлоне и марафоне

Савелий Коростелев © BILDBYRÅN via Reuters Connect

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев могут завоевать на предстоящей Олимпиаде медали только в скиатлоне и марафоне. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил Коростелева и Непряеву для участия в Олимпийских играх. Спортсмены завоевали на Кубке мира квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

"Я жду, как и все, медаль в какой-нибудь одной из гонок. Если смотреть со стороны экспертов, шансов завоевать медаль всего три. В спринте шансов нет ни у одного, ни у другой. Эстафета, большая и спринтерская, тоже выпадает, так как у нас нет возможности в ней выступать, это командные виды", - сказал Алыпов.

"Остаются разделка, марафон и скиатлон. Посмотрев на готовность иностранных спортсменов в разделках, видно, что это действительно топ. Плюс разделка будет коньком, а наши ребята более привержены классике. Поэтому завоевать медаль в коньковой разделке шансов нет - это мое личное мнение, - добавил он. - Остаются скиатлон и 50-километровый марафон, то есть 20-километровая и 50-километровая дистанции. Им нужно сосредоточиться на одной гонке и не распыляться"

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.