Хоккеисты "Адмирала" потерпели 7-е поражение подряд после назначения Браташа

В среду владивостокский клуб дома проиграл "Ак Барсу"

© Егор Алеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. "Адмирал" из Владивостока уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 350 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семен Терехов (31) и Кирилл Семенов (60). У проигравших отличился Степан Старков (12).

Для "Адмирала" данное поражение стало седьмым подряд после назначения Олега Браташа на должность главного тренера. О его назначении стало известно 4 января, он сменил на этом посту Леонида Тамбиева.

"Ак Барс" занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах. "Адмирал" располагается на последней, 11-й позиции с 34 очками после 46 игр. В следующем матче "Ак Барс" примет новосибирскую "Сибирь" 24 января, "Адмирал" в этот же день сыграет в гостях против челябинского "Трактора".