Футболиста ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми

Заявление поступило от семьи из Колумбии, которая работала у пары, не имея официальных документов

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Защитника французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люку Эрнандеса и его жену обвинили в торговле людьми и незаконном трудоустройстве. Об этом сообщил телеканал RMC Sport со ссылкой на издание Paris-Match.

Заявление поступило в прокуратуру Версаля, его подала семья из пяти граждан Колумбии, которая работала у пары, не имея официальных документов. По данным Paris-Match, члены семьи работали охранниками, сотрудниками службы безопасности, домработницами, поварами и нянями.

Эрнандесу 29 лет, за ПСЖ он выступает с лета 2023 года. В составе команды защитник трижды стал обладателем Суперкубка Франции, дважды выиграл чемпионат Франции и кубок страны, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеру он также защищал цвета германской "Баварии" и испанского "Атлетико". Вместе с немецким клубом Эрнандес четыре раз стал победителем национального первенства, дважды - суперкубка страны, по разу - Кубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, с "Атлетико" праздновал успех в Лиге Европы и в Суперкубке УЕФА.

За сборную Франции на счету Эрнандеса 40 игр, в которых он отметился 6 голевыми передачами. Вместе с национальной командой защитник выиграл чемпионат мира (2018) и стал серебряным призером мирового первенства (2022). В 2021 году сборная Франции вместе с Эрнандесом победила в Лиге наций, в 2025-м футболист помог команде завоевать бронзовые медали турнира.