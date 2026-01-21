Даниил Медведев заявил, что не собирается менять спортивное гражданство

Ранее ряд российских теннисисток сменили спортивное гражданство

Даниил Медведев © AP Photo/ Dita Alangkara

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев не планирует менять спортивное гражданство. Комментарий теннисиста приводит телеканал France 24.

"Я понимаю и уважаю это, когда люди меняют спортивное гражданство, это вполне допустимо, особенно в спорте, - сказал он. - Я никогда об этом не задумывался, потому что считаю, что место, где ты родился, важно".

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

В марте 2025 года о смене спортивного гражданства на австралийское объявила Дарья Касаткина. 14 декабря стало известно о смене спортивного гражданства на узбекистанское Полиной Кудерметовой, ранее гражданство Узбекистана получили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева. 4 декабря о переходе в сборную Австрии объявила Анастасия Потапова.