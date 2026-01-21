Умер бывший футболист "Реала" и "Барселоны" Люсьен Мюллер

Ему был 91 год

Редакция сайта ТАСС

© Ryan Hunt/ Getty Images

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Франции, испанских "Реала" и "Барселоны" Люсьен Мюллер умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Страсбура", в котором игрок начинал карьеру.

Причина смерти не уточняется.

Мюллер также выступал за французские "Тулузу" и "Реймс", в составе которого дважды стал чемпионом страны. Играя за "Реал", полузащитник трижды выиграл чемпионат Испании. В качестве тренера Мюллер привел "Монако" к победе в Кубке Франции.

За сборную Франции Мюллер провел 16 матчей и забил 3 гола.