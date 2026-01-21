The Athletic: IIHF оставила в силе санкции в отношении российских сборных
Редакция сайта ТАСС
18:24
ТАСС, 21 января. Международная федерация хоккея (IIHF) оставила в силе санкции в отношении российских сборных о недопуске на соревнования. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Крис Джонстон.
21 января состоялось заседание совета IIHF.
С февраля 2022 года IIHF не допускает сборные России и Белоруссии до международных соревнований. 11 декабря прошлого года было объявлено, что Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям, в том числе в командных видах спорта, допустить российские и белорусские юношеские команды до соревнований с флагом и гимном.