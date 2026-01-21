"Айнтрахт" потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, проиграв "Карабаху"

Азербайджанская команда одержала победу со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Айнтрахта" © Aziz Karimov/ Getty Images

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Германский "Айнтрахт" со счетом 2:3 проиграл азербайджанскому "Карабаху" в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Азербайджане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Камило Дуран (4-я, 80-я минуты) и Бахул Мустафазаде (90+4). У проигравших отличились Джан Узун (10) и Фарес Шаиби (78, с пенальти).

"Карабах" набрал 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 4 очками располагается на 33-й строчке. В заключительном туре "Карабах" на выезде сыграет с английским "Ливерпулем", "Айнтрахт" примет лондонский "Тоттенхэм". Встречи пройдут 28 января.

В другом матче среды турецкий "Галатасарай" дома сыграл вничью с испанским "Атлетико" (1:1).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.