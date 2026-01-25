Дегтярев и глава НОК Катара обсудили сотрудничество в сфере спорта

Рабочая встреча состоялась в Ташкенте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в Ташкенте провел рабочую встречу с президентом Олимпийского комитета Катара, вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) Джоаном бин Хамадом Аль-Тани. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

"На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте провел встречу с президентом Олимпийского комитета Катара, вице-президентом АNOC, его высочеством Джоаном бин Хамадом Аль-Тани. Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Договорились подготовить для подписания меморандум о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Катара", - написал Дегтярев.

"Уверен, это откроет новые возможности для развития спорта, поддержки юных атлетов и укрепления партнерства между нашими странами", - добавил министр.