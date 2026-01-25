СКА уволил двух тренеров из-за неудовлетворительных результатов

Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб после разгромного поражения от "Торпедо"

Владимир Филатов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб СКА принял решение отправить в отставку сотрудников тренерского штаба команды Владимира Филатова и Максима Семенова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами. Отмечается, что специалисты продолжат карьеру в клубной системе.

24 января СКА на выезде со счетом 0:6 проиграл нижегородскому "Торпедо" и продлил серию поражений в Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до четырех игр. Команда занимает восьмое место в Западной конференции с 53 очками после 47 игр. В следующем матче петербуржцы 27 января примут действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский "Локомотив".