Чесноков считает, что Андреева показала худшую игру на Australian Open

Россиянка выбыла из борьбы в четвертом круге

Мирра Андреева

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева показала свою худшую игру в карьере на Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге со счетом 2:6, 4:6.

"С такой игрой нельзя побеждать на турнирах Большого шлема. Она просто ждала ошибок соперниц. Играла очень пассивно и не чувствовала уверенности. Возможно, на турнире показала свою худшую игру в жизни", - сказал Чесноков.

Андреевой 18 лет, она занимает 7-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе россиянки четыре титула под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.