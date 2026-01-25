ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол во Франции

Канчельскис считает, что Головину надо уходить из "Монако"

По мнению Канчельскиса, хорошим вариантом стала бы дортмундская "Боруссия"
Редакция сайта ТАСС
13:26

Полузащитник "Монако" Александр Головин

© Angel Martinez/ Getty Images

ТАСС, 25 января. Футболисту "Монако" россиянину Александру Головину нужно сменить клуб. Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис.

"Если у Саши будут предложения от других клубов, надо их рассматривать. Была дортмундская "Боруссия" - хороший вариант, команда на лидирующих позициях в Бундеслиге, постоянно выступает в Лиге чемпионов и даже доходила до финала турнира. Все понимают, что Саше надо уходить из "Монако". И он понимает это. Но если нет предложений, то куда уходить? Значит, в "Монако" надо играть, побеждать, пытаться проявить себя, чтобы появилось хорошее предложение", - сказал Канчельскис.

Головину 29 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 20 матчей в разных турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за ЦСКА, в котором становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

"Монако" идет на 10-м месте в чемпионате Франции, набрав 24 очка в 19 играх. 

РоссияФранцияГоловин, Александр СергеевичФутбол во Франции