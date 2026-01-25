Канчельскис считает, что Головину надо уходить из "Монако"

По мнению Канчельскиса, хорошим вариантом стала бы дортмундская "Боруссия"

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Angel Martinez/ Getty Images

ТАСС, 25 января. Футболисту "Монако" россиянину Александру Головину нужно сменить клуб. Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис.

"Если у Саши будут предложения от других клубов, надо их рассматривать. Была дортмундская "Боруссия" - хороший вариант, команда на лидирующих позициях в Бундеслиге, постоянно выступает в Лиге чемпионов и даже доходила до финала турнира. Все понимают, что Саше надо уходить из "Монако". И он понимает это. Но если нет предложений, то куда уходить? Значит, в "Монако" надо играть, побеждать, пытаться проявить себя, чтобы появилось хорошее предложение", - сказал Канчельскис.

Головину 29 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 20 матчей в разных турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за ЦСКА, в котором становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

"Монако" идет на 10-м месте в чемпионате Франции, набрав 24 очка в 19 играх.