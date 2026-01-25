Чемпион Европы по футболу Нани возобновил карьеру и перешел в "Актобе"

Контракт с португальцем рассчитан до конца 2026 года

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы 2016 года по футболу в составе сборной Португалии Нани стал игроком казахстанского "Актобе". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в X.

Контракт с игроком рассчитан до конца 2026 года. Ранее портал Sports.kz сообщал, что Нани станет играющим менеджером по международному продвижению "Актобе" с рекордной для чемпионата Казахстана зарплатой - $70 тыс. в месяц.

"Я очень рад присоединиться к "Актобе" и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Меня очень впечатлило видение клуба на будущее, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты как дома, так и за рубежом", - написал Нани.

Нани 39 лет. В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры, покинув португальский клуб "Эштрела Амадора". По ходу карьеры полузащитник также защищал цвета португальского "Спортинга", английского "Манчестер Юнайтед", турецкого "Фенербахче", испанской "Валенсии", итальянских "Лацио" и "Венеции", американского "Орландо", австралийского "Мельбурн Виктори", турецкого "Адана Демирспор". Нани является четырехкратным чемпионом Англии и победителем Суперкубка Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, по разу вместе с "Манчестер Юнайтед" выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе "Спортинга" трижды добивался успеха в Кубке Португалии и один раз - в Кубке лиги.

За сборную Португалии Нани принял участие в 111 матчах. На счету футболиста 24 забитых мяча и 24 голевые передачи. На победном чемпионате Европы в 2016 году Нани сыграл во всех 7 играх турнира, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. Годом позднее помог национальной команде завоевать бронзовые медали Кубка конфедераций, который проходил в России. Матч за третье место на том турнире является последним в составе сборной Португалии для футболиста на данный момент.

"Актобе" финишировал пятым в последнем розыгрыше чемпионата Казахстана.