ТАСС: обладатель Кубка Стэнли Локтионов близок к обмену в "Сибирь"

Нападающий летом 2025 года перешел из "Спартака" в СКА

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Андрей Локтионов, выступавший в нынешнем сезоне за петербургский хоккейный клуб СКА, с большой долей вероятности будет обменян в новосибирскую "Сибирь". Об этом ТАСС сообщил источник.

После домашнего матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с московским "Спартаком" (1:2) главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что Локтионов покинет команду.

"Локтионов близок к тому, что его обменяют в "Сибирь" на игрока этой команды. Предположительно, это может быть иностранец", - сказал источник.

Локтионов перешел в СКА из "Спартака" летом 2025 года. Соглашение с нападающим было подписано до конца сезона-2026/27. В 34 матчах за петербургскую команду он набрал 7 очков (1 гол + 6 результативных передач).

Ранее форвард выступал за московский ЦСКА, магнитогорский "Металлург", ярославский "Локомотив". В Национальной хоккейной лиге Локтионов играл за "Каролину", "Нью-Джерси" и "Лос-Анджелес", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли.

Трансферное окно в КХЛ закроется 25 января.