Лыжник Коростелев стал 8-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. Россиянин Савелий Коростелев занял 8-е место в масс-старте на дистанции 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Гомсе.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 48 минут 29 секунд. Коростелев отстал от победителя на 52,9 секунды.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Масс-старт завершил соревновательную программу этапа Кубка мира в Гомсе, который является заключительным перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо.