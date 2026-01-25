Сборная Армении по футзалу впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы

Армяне обыграли в группе чехов и украинцев и обеспечили выход в плей-офф

Редакция сайта ТАСС

© Neil Baynes/ Getty Images

ТАСС, 25 января. Сборная Армении стала первым участником четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по футзалу.

В воскресенье армяне со счетом 5:4 одержали победу над соперниками из Чехии во втором туре группового этапа и набрали 6 очков. Ранее сборная Армении переиграла команду Украины (2:1). В заключительном туре армяне встретятся с литовцами. Однако результат матча не повлияет на турнирное положение армянской национальной команды, поскольку она стала недосягаемой для остальных участников квартета.

В четвертьфинале армяне сыграют с командой, которая займет второе место в группе A. Представителями квартета являются сборные Литвы, Хорватии, Франции и Грузии.

Сборная Армении впервые сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы по футзалу. В квалификации команда набрала 16 очков из 18 возможных, став победителем группы. Ее соперниками были команды Казахстана, Дании и Албании.

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Латвии, Литве и Словении. Турнир завершится 7 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, обыгравшая в 2022 году в финале команду России. Российские спортсмены отстранены от турниров УЕФА из-за ситуации на Украине.