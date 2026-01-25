В Кисловодске прошел первый студенческий турнир по фиджитал-спорту

В соревнованиях приняли участие более 100 человек из учебных заведений Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 25 января./ТАСС/. Турнир по фиджитал-спорту провели в Кисловодске в День российского студенчества. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"В городе-курорте Кисловодске в День студента провели первый студенческий турнир по фиджитал-спорту: соревнования в дисциплине "фиджитал-футбол" прошли на базе недавно построенного фиджитал-центра - единственного такого объекта в Ставропольском крае, участие в турнире приняли команды из нескольких городов Ставрополья", - сказал Моисеев.

По его словам, соревнования прошли на базе нового фиджитал-центра, единственного в крае.

"Это новый формат, который объединяет цифровую часть и реальную игру, и особенно востребован у студентов. В турнире приняли участие более 100 человек из различных учебных заведений края. Победителем нашего первого студенческого турнира стала команда Пятигорского государственного университета. Второе место заняла команда КГМТ из Кисловодска, а третье место заняли студенты из РГСУ г. Пятигорск", - добавил Моисеев.