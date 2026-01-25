Дебютный гол Лусиано не спас ЦСКА от поражения от самаркандского "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Узбекистана

Защитник ЦСКА Матвей Лукин © Александр Щербак/ ТАСС

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА со счетом 3:4 проиграли узбекистанскому "Динамо" из Самарканда в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби.

Голы в составе армейского клуба забили Жоао Виктор (5-я минута), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81). Для Лусиано, перешедшего в ЦСКА в январе, забитый мяч стал первым за новый клуб.

В следующей игре ЦСКА 3 февраля встретится с "Краснодаром" в рамках Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), матч начнется в 19:15 мск.

После первой части чемпионата России ЦСКА идет на 4-м месте в турнирной таблице. На счету команды 36 очков после 18 встреч. Команда возобновит сезон гостевым матчем против грозненского "Ахмата" в рамках 19-го тура РПЛ, игра состоится 1 марта.