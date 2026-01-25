ЦСКА продлил контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Карнауховым

Соглашение рассчитано до 2029 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА подписал новый контракт с российским нападающим Павлом Карнауховым до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Предыдущее соглашение с капитаном команды действовало до конца нынешнего сезона.

Карнаухову 28 лет, он является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. В Континентальной хоккейной лиге игрок дебютировал за клуб в сезоне-2016/17, проведя с тех пор 543 матча, в которых забросил 82 шайбы и отдал 91 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Карнаухов трижды выигрывал Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

В составе сборной России Карнаухов становился серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.