Сафонов вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ после перелома руки

Российский вратарь получил травму в декабре во время финала Межконтинентального кубка

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alex Davidson/ Getty Images

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов вернулся к тренировкам в общей группе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" после перелома руки. Об этом сообщил портал Foot001.

При этом, по информации источника, в предстоящем матче ПСЖ в Лиге чемпионов против английского "Ньюкасла" место в воротах займет Люка Шевалье, поскольку россиянин еще не успел набрать оптимальную форму.

В финале Межконтинентального кубка 17 декабря ПСЖ обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого "Фламенго". 19 декабря пресс-служба ПСЖ сообщила о травме Сафонова, отметив, что российский вратарь пропустит три-четыре недели. 2 января газета L'Equipe сообщила об увеличении срока восстановления футболиста до пяти-шести недель.

26-летний Сафонов выиграл шесть трофеев в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и "Ньюкаслом" пройдет 28 января во Франции. Она станет завершающей для команд на общем этапе Лиги чемпионов.