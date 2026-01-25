Вратарь Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"

Московский клуб получит денежную компенсацию

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Николаев © Валерия Калугина/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Вратарь Дмитрий Николаев перешел из московского хоккейного клуба "Спартак" в челябинский "Трактор" в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба челябинской команды.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Трактор" выплатит "Спартаку" за переход вратаря 15 млн рублей.

"Позиция голкипера сегодня является крайне дефицитной в КХЛ, и нам наконец удалось прийти к консенсусу со "Спартаком" по переходу Дмитрия Николаева. В свои 26 лет это уже опытный хоккеист, проведший три полных сезона в лиге и хорошо показавший себя в плей-офф. Мы рассчитываем, что он навяжет конкуренцию Сергею Мыльникову и усилит нашу вратарскую линию", - сказал генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.

Николаеву 26 лет, в текущем сезоне он провел за "Спартак" 13 матчей в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых отразил 90% бросков. Также в нынешнем сезоне вратарь выступал в Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиге за воскресенский "Химик", который является фарм-клубом "Спартака". Игрок принял участие в 4 играх, в которых отразил 97,3% бросков. Ранее Николаев выступал за петербургский СКА и нижнекамский "Нефтехимик". В составе петербургского клуба игрок дважды становился бронзовым призером КХЛ (сезоны-2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок континента (2022/23).

В составе сборной России Николаев 1 мая 2022 года отметился голом в товарищеском матче против сборной Белоруссии. Он забил в пустые ворота и стал первым вратарем в истории национальной команды России, забросившим шайбу.