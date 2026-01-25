Определен победитель турнира по тактической стрельбе Профсоюзного спортклуба

МОСКВА, 25 января . /ТАСС/. Команда Минпромторга заняла первое место на турнире по тактической стрельбе, организованном Профсоюзным спортивным клубом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Профсоюзного спортивного клуба.

Второй стала команда Роскосмоса. Тройку лучших замкнула команда ФАС России.

В турнире приняли участие 15 команд. Соревнования проходили 24-25 января и включали в себя два этапа: Counter-Strike:2 и лазертаг. В команду входило до восьми человек: пять основных участников, двое запасных, а также тренеры или представители команды.