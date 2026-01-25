Тарпищев считает, что Андреева готова побеждать на турнирах Большого шлема

В воскресенье Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Australian Open

Мирра Андреева © Morgan Hancock/ Getty Images

ТАСС, 25 января. Российская теннисистка Мирра Андреева при удачной жеребьевке может победить на турнире Большого шлема. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Australian Open со счетом 2:6, 4:6.

"Андреева пока не созрела для побед на турнирах "Большого шлема"? При удачной жеребьевке она сможет победить. Есть Соболенко, которая превосходит ее за счет мощи, Свеётек, которая играет в умный теннис лучше, чем кто-либо из десятки. Но остальные все равные", - сказал Тарпищев.

Андреевой 18 лет, она занимает 7-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе россиянки четыре титула под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.