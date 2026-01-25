Первый гол Гутика не спас "Спартак" от поражения в матче с "Локомотивом"

Железнодорожники одержали победу в овертайме

Нападающий "Спартака" Нэйтан Тодд, нападающий "Локомотива" Александр Волков и защитник "Спартака" Роман Бычков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе ярославской команды шайбы забросили Максим Березкин (4-я минута), Артур Каюмов (37) и Байрон Фрэз (62). У "Спартака" отличились Никита Коростелев (12) и Даниил Гутик (44).

Гутик отметился первым голом за московский "Спартак", хоккеист перешел в московский клуб 20 января из владивостокского "Адмирала" и провел вторую игру в составе новой команды. Каюмов забросил 118-ю шайбу за "Локомотив" в КХЛ и повторил клубный рекорд Егора Аверина.

"Локомотив" одержал третью победу в четырех последних матчах в КХЛ. Ярославская команда вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 50 матчах. "Спартак" набрал 56 очков в 48 играх и занимает седьмую строчку на Западе.

В следующем матче "Спартак" 28 января примет тольяттинскую "Ладу", "Локомотив" днем ранее в гостях сыграет с петербургским СКА.