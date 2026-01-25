В Москве прошел День зимнего спорта

Мероприятие состоялось на территории спортивного комплекса "Лужники"

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. День зимнего московского спорта прошел в спортивном комплексе "Лужники". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На площадках "Лужников" были представлены традиционные зимние виды, такие как лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, хоккей, керлинг, фигурное катание, а также некоторые летние дисциплины. Желающие могли пострелять из лука, поиграть в волейбол и настольный теннис. Для любителей киберспорта были открыты шатры, где можно было при помощи шлема виртуальной реальности попробовать себя в сноуборде и других зимних видах.

Посетители праздника стояли в очереди за автографами известных спортсменов. Автограф-сессии проводили олимпийские чемпионки Алина Загитова и Аделина Сотникова, серебряные призеры Олимпиад Евгения Медведева, Александр Энберт, Александр Панжинский, а также хореограф Даниил Глейхенгауз.

Панжинский в беседе с ТАСС отметил, что, несмотря на морозную погоду, праздник собрал многих любителей спорта. "Всегда приятно встретиться с болельщиками, - сказал он. - Здорово, что, несмотря на 15-градусный мороз, многие не побоялись и пришли сегодня сюда".

Помимо участия в спортивных активностях, посетители могли послушать музыкальные выступления знаменитых исполнителей. Перед зрителями выступали группа Pizza, Мари Краймбрери, а хедлайнером стала Алсу.

День зимнего московского спорта был организован Департаментом спорта города Москвы.