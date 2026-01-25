Бородавко назвал ожидаемыми результаты Коростелева и Непряевой в масс-старте

Лыжники заняли восьмое место

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 25 января. Результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в масс-старте на пятом этапе Кубке мира по лыжным гонкам соответствуют ожиданиям тренерского штаба сборной России. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил старший тренер российской национальной команды Юрий Бородавко.

В воскресенье Коростелев финишировал на восьмом месте в масс-старте, отстав от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 52,9 секунды. Непряева также заняла восьмую позицию, преодолев дистанцию за 56 минут 41,1 секунды.

"Мы правильно оценивали ситуацию, как выйти с наименьшими потерями на старт и в максимальной форме. На сегодняшний день мы видим, что адаптация Коростелева и Непряевой проходит успешно, они уже привыкли к снегу и более высоким скоростям. Результаты подтверждают наши ожидания", - сказал Бородавко.

Этап в Гомсе является заключительным перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Коростелев и Непряева будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.