"Авангард" обменял обладателя Кубка Гагарина Костина в ЦСКА

В омскую команду отправился Кирилл Долженков, также клуб получил спортивные права на Егора Афанасьева

Клим Костин © Станислав Красильников/ ТАСС

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина российский нападающий Клим Костин перешел в московский ЦСКА из омского "Авангарда". Об этом сообщила пресс-служба "Авангарда".

В "Авангард" отправился форвард Кирилл Долженков. Также омский клуб получил спортивные права на нападающего Егора Афанасьева.

Костину 26 лет, в 2017 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 31-м номером клубом "Сент-Луис". В североамериканской лиге форвард также выступал за "Эдмонтон", "Детройт" и "Сан-Хосе", в котором провел прошлый сезон. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ.

Состав "Авангарда" Костин пополнил в ноябре, подписав контракт до конца сезона. В 21 матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в его активе 2 результативные передачи. Также форвард выступал за омичей в 2020-2021 годах, став с командой обладателем Кубка Гагарина.

"Авангард" занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 47 матчах. ЦСКА располагается на 6-й позиции на Западе с 56 очками после 49 игр.