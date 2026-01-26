Daily Star: умер итальянский бодибилдер Андреа Лорини

Ему было 48 лет

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Выступавший под псевдонимом Гигант итальянский бодибилдер Андреа Лорини умер от внезапной инфекционной болезни на 49-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила британская газета The Daily Star.

Уточняется, что 20 января мать Лорини Надя обнаружила его дома в итальянской коммуне Кьяри без сознания и вызвала скорую помощь. Бодибилдер умер в реанимации от некротизирующего фасциита (инфекционного заболевания, вызываемого плотоядными бактериями - прим. ТАСС), который, по словам семьи спортсмена, является следствием использования стероидов и допинга.

Андреа Лорини работал инструктором в тренажерном зале и выступал в чемпионатах по бодибилдингу на высшем уровне. Лорини занял третье место на национальном чемпионате IFBB в весовой категории до 90 кг в 2017 и 2019 годах.