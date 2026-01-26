Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" одержать четвертую победу подряд

Его команда победила "Ванкувер" со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Derek Cain/ Getty Images

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Питтсбурга". В составе победителей шайбы забросили Малкин (26-я минута) и Бен Киндел (29, 38). У проигравших отличились Джейк Дебраск (47) и Теодор Блюгер (54). На 8-й минуте арбитры отменили шайбу российского форварда "Питтсбурга" Егора Чинахова после челленджа от тренера "Ванкувера". На счету форварда голевая передача в эпизоде с шайбой Малкина.

Малкин набрал очки в третьем матче подряд, на счету 39-летнего форварда 13 шайб и 27 передач в 36 играх регулярного чемпионата.

"Питтсбург" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 51 матче. "Ванкувер" идет на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 39 очков после 52 встреч.

В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 30 января по московскому времени дома примет "Чикаго". "Ванкувер" двумя днями ранее на своем льду встретится с "Сан-Хосе".