Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли из-за погодных условий

Встреча пройдет 9 марта

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбусом" и "Лос-Анджелесом" перенесен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба "Лос-Анджелеса".

Встреча должна была пройти в Колумбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января по московскому времени. Встреча перенесена на 9 марта.

"Лос-Анджелес" занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 55 очков после 50 матчей. "Коламбус" идет седьмым в Столичном дивизионе с 55 очками после 51 игры.