Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова - второй

Третьей звездой стал голкипер "Анахайма" Лукаш Достал

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Ethan Miller/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четырех играх недели Капризов забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. Второй звездой недели стал российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, который в трех матчах набрал 8 (2 гола + 6 результативных передач) очков.

Третьей звездой недели лига признала чешского голкипера "Анахайма" Лукаша Достала. В четырех играх он одержал четыре победы, процент отраженных бросков составил 92,5.