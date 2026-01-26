"Сибирь" обыграла "Торпедо" в КХЛ, забросив 3 шайбы на последней минуте матча

Команда из Новосибирска победила в гостях со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Сибири" © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" в гостях со счетом 4:2 обыграла нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уступая со счетом 1:2, новосибирцы забросили три шайбы в течение последней минуты: голы забили Энди Андреофф, Архип Неколенко, Тимур Ахияров. Также у "Сибири" шайбу забросил Сергей Широков (25-я минута). У "Торпедо" отличились Егор Виноградов (8) и Амир Гараев (18).

"Сибирь" занимает восьмое место в Восточной конференции, команда набрала 47 очков в 51 матче. "Торпедо" идет четвертым на Западе с 64 очками после 50 встреч. В следующем матче "Сибирь" примет минское "Динамо" 29 января, "Торпедо" днем ранее дома сыграет с "Северсталью".