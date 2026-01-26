"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Ладу" в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Динамо" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 3:1 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (9-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (25), Максим Мамин (26). У "Лады" отличился Павел Гоголев (40).

Команды провели четвертый матч в сезоне и второй - за последние три дня. 6 ноября "Динамо" одержало победу со счетом 4:3 после серии буллитов, 5 декабря бело-голубые на выезде победили со счетом 4:2. 23 января "Лада" выиграла на своем льду со счетом 2:1.

"Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, команда набрала 60 очков в 50 играх. "Лада" идет на 10-м месте Запада с 36 очками после 50 встреч. В следующем матче "Динамо" примет московский ЦСКА 28 января, "Лада" в этот же день в Москве сыграет со "Спартаком".

В других матчах игрового дня "Авангард" дома со счетом 5:2 победил "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев" на выезде переиграл минское "Динамо" (2:1), ЦСКА дома был сильнее череповецкой "Северстали" (4:2). "Шанхай Дрэгонс" одержал первую победу под руководством канадского специалиста Митча Лава, в гостях обыграв "Сочи" (6:2).