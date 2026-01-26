Рожков отметил вовлечение ветеранов СВО в спорт в Ульяновской области

Президент Паралимпийского комитета России провел встречу с губернатором региона Алексеем Русских

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал Ульяновскую область одним из ведущих регионов по вовлечению ветеранов спецоперации в паралимпийское движение. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором региона Алексеем Русских.

"Ульяновская область является одним из ведущих регионов по вовлечению ветеранов СВО в паралимпийское движение. Шесть ветеранов входят в состав сборных России по легкой атлетике и плаванию. Это отличный показатель", - приводятся слова Рожкова в сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области.

Президент Паралимпийского комитета России добавил, что в регионе создаются "прекрасные условия для развития паралимпийского движения". "Активно и эффективно работают спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва, где тренируются лица с ОВЗ [ограниченными возможностями здоровья], спортивные федерации, проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию спорта. Все это способствует развитию массовости и воспитанию спортсменов высокого класса", - процитировали его в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, в адаптивный спорт в регионе вовлечено более восьми тысяч жителей. "Задача продолжить совершенствование условий для развития паралимпийского движения. Подробно обсудили вовлечение ветеранов СВО в адаптивный спорт. Для нас это важная составляющая реабилитации", - приводятся слова Русских в сообщении пресс-службы правительства региона.

Губернатор добавил, что в Ульяновской области уже сформирована команда, которая успешно выступает на окружных и всероссийских соревнованиях, ее сопровождает фонд "Защитники Отечества". "Шесть ветеранов СВО входят в состав национальной сборной, направления - легкая атлетика и плавание. Среди них участники кадровой программы "Герои Симбирской земли", - процитировали Русских в пресс-службе.

Работа по вовлечению в адаптивный спорт участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения и инвалидность, ведется в Ульяновской области с 2023 года. Это одно из приоритетных направлений госпрограммы "Спорт России". Тренировки помогают бойцам восстанавливаться, а также развиваться в сфере спорта. Свою заинтересованность в этом направлении проявили более 40 человек, а девять участников спецоперации зачислены в группы спортивной подготовки и уже выезжают на всероссийские соревнования.