В "Динамо" не уверены, что Пакетт сыграет в плей-офф КХЛ

В последний раз хоккеист принимал участие в матче КХЛ 18 ноября

Нападающий "Динамо" Седрик Пакетт © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Большой уверенности в том, что нападающий московского "Динамо" Седрик Пакетт сыграет в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, нет. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Вячеслав Козлов.

В последний раз 32-летний Пакетт играл в сезоне 18 ноября со "Спартаком" (2:4).

"Седрику периодически становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. У него сегодня они тоже были, он чувствует себя то лучше, то хуже. Мы надеемся, что есть еще время и он подготовится к плей-офф. Но 100-процентной уверенности в этом нет", - сказал Козлов.

В понедельник "Динамо" одержало дома победу над "Ладой" со счетом 3:1, у хозяев игру пропустил по болезни один из самых результативных игроков команды защитник Даниил Пыленков. "Сегодня много времени получили молодые игроки. Сыграет ли Пыленков в следующем матче, будем смотреть завтра, сложно пока сказать. Я три раза переписывал состав, с утра он был в составе, а после тренировки все было по-другому", - прояснил ситуацию Козлов.

Главный тренер ответил на вопрос, почему не играл нападающий Максим Комтуа. "Конкретизировать не буду, скажу, что у нас не играли по медицинским показателям и по дисциплинарным", - сказал он.

Игравший против "Лады" голкипер Максим Моторыгин в разговоре с тренером вратарей рассказал, что хотел бы сменить команду, отметил Козлов. "Перед дедлайном ходило много слухов, но мы никем не торговали. Нам предлагали, но мы верим в наших игроков, и они лучше тех, кого нам предлагали. Все обещания в сезоне, которые мы давали Максиму, мы выполняли, и он сыграет столько игр, сколько мы ему давали. В декабре Владислав Подъяпольский сыграл 12 из 13 матчей, Максим в сборной получил травму. Потом Подъяпольский заболел. Сейчас надеемся выйти на наш график, чтобы они оба играли то количество матчей, которое им расписано", - пояснил Козлов.