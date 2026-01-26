Соревнования по художественной гимнастике "Рожденные сиять" пройдут в Москве

На турнире выступят гимнастки с интеллектуальными нарушениями

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Соревнования по художественной гимнастике "Рожденные сиять" для лиц с интеллектуальными нарушениями пройдут 27 января в Москве. Местом проведения турнира выбран Дворец Ирины Винер.

Соревнования пройдут под руководством олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, руководителя рабочей группы по развитию художественной гимнастики для лиц с интеллектуальными нарушениями Анастасии Татаревой при поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. На соревнованиях выступят гимнастки всех групп годности интеллектуальных нарушений.

23 января будущие участницы соревнований приступили к завершающему этапу подготовки к турниру.

"У нас начались долгожданные сборы для детей с интеллектуальными нарушениями. Совсем недавно я готовилась в этом дворце к Олимпийским играм и чемпионату мира, а сейчас наши солнечные детки занимаются на коврах с лучшими преподавателями. На одном ковре у нас ОФП, на другом - танцы, еще на одном - классическая хореография с музыкой. Деткам можно позавидовать", - рассказала Татарева в социальных сетях накануне соревнований.

С 12 по 13 декабря в Москве проходил финал Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике, в котором принимали участие и спортсменки с особенностями интеллектуального развития. Как рассказала тогда ТАСС Татарева, участие таких гимнасток в финале придаст большой толчок популяризации адаптивной художественной гимнастики в России.