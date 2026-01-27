Демина выбрали участником Матча восходящих звезд НБА

Встреча пройдет в ночь на 14 ферваля

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин вошел в состав участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Демин примет участие за команду новичков, где его партнерами станут Седрик Кауард ("Мемфис"), Ви Джей Эджкомб ("Филадельфия"), Купер Флэгг ("Даллас"), Дилан Харпер ("Сан-Антонио"), Тре Джонсон ("Вашингтон"), Кон Книппел ("Шарлотт"), Коллин Мюррэй-Бойлз ("Торонто"), Джеремайя Фирс и Дерик Куин (оба - "Нью-Орлеан").

В мероприятии также примут участие команды, которые состоят из игроков, выступающих в НБА второй сезон, и баскетболистов Лиги развития (G-лиги). Матч пройдет в ночь на 14 февраля по московскому времени.

Демину 19 лет. "Бруклин" объявил о подписании контракта с ним в июле 2025 года, в июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне защитник провел за "Бруклин" 39 матчей, в среднем набирая 10,2 очка, делая 3 подбора, 3,4 результативные передачи за игру.

Демин станет первым игроком "Бруклина" с 2019 года, который сыграет в Матче восходящих звезд НБА. Из россиян в мероприятии раньше принимали участие Андрей Кириленко (2002, 2003) и Алексей Швед (2013).