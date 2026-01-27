Василевский обошел Набокова по числу побед в "регулярках" НХЛ

В активе голкипера "Тампы" 354 выигранных матчей

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Андрей Василевский из "Тампы" вышел на чистое второе место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей, обойдя Евгения Набокова.

Победа над "Ютой" (2:0) стала для Василевского 354-й в турнире. По этому показателю он теперь уступает только голкиперу "Флориды" Сергею Бобровскому (449).

Василевскому 31 год, он был выбран "Тампой" под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). Россиянин становился обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф.