Тарпищев: Вероника Кудерметова вернется на корт в ближайшее время

Перед Новым годом теннисистка перенесла микрооперацию

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Теннисистка Вероника Кудерметова вернется к соревнованиям после небольшой операции в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

28-летняя Кудерметова перенесла операцию незадолго до Нового года. Спортсменка заявлена на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе, который пройдет с 8 по 14 февраля.

"Кудерметова начнет сейчас играть. У нее была микрооперация, ничего там страшного не было", - сказал Тарпищев.

Кудерметова занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе две победы на турнирах организации в одиночном разряда и 10 - в парном. В парах она выигрывала Уимблдон (2025) и Итоговый турнир WTA (2022, 2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.