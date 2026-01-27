Еще два российских велогонщика получили нейтральный статус

Статус получили спортсмены-паралимпийсцы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус российским паралимпийцам Кириллу Кийски и Сергею Семочкину. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Семочкин - обладатель двух золотых, двух серебряных и пяти бронзовых медалей чемпионатов мира в гонках на шоссе и на треке. Кийски - победитель и призер чемпионатов и Кубков России.

Нейтральный статус также получили тренеры паралимпийцев Юрий Митриченко и Екатерина Мухортова.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Всего с июня 2023 года нейтральные статусы получили 146 российских спортсменов и 25 представителей персонала (тренеры, врачи, механики).