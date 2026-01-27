ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

Фетисов не понимает, как можно публично обсуждать разногласия внутри клуба

Ранее главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов раскритиковал решение менеджмента клуба заключить контракт с хоккеистом Райаном Спунером
Редакция сайта ТАСС
09:17

Вячеслав Фетисов

© Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Публичное обсуждение разногласий, в том числе по трансферам, внутри хоккейного клуба издавна является недопустимым делом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Фетисов.

В понедельник после матча в Минске между местным "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым", в котором победу в овертайме со счетом 2:1 одержали гости, главный тренер хозяев Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции раскритиковал решение менеджмента клуба заключить контракт в последний день работы трансферного окна с форвардом Райаном Спунером, сказав, что ему в команде не нужен еще один романтик. Во вторник портал "Чемпионат" привел заявление генерального менеджера "Динамо" Олега Антоненко, который высказал мнение, что Квартальнову надо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи (сын Квартальнова Никита является агентом).

"Когда команда хорошо играет, есть последняя возможность ее доформировать, и решения с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются, это странная история и какая-то глупость. Тем более все это ушло в публичную сферу. Надеюсь, что это не повредит команде и позволит ей нацелиться на хороший результат. Такие вещи не приняты в профессиональном хоккее, по крайней мере в том, в котором я жил и состоялся", - сказал Фетисов.

Минское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков после 49 встреч. 

Фетисов, Вячеслав АлександровичКХЛ