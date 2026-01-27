Фетисов не понимает, как можно публично обсуждать разногласия внутри клуба

Ранее главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов раскритиковал решение менеджмента клуба заключить контракт с хоккеистом Райаном Спунером

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Публичное обсуждение разногласий, в том числе по трансферам, внутри хоккейного клуба издавна является недопустимым делом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Фетисов.

В понедельник после матча в Минске между местным "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым", в котором победу в овертайме со счетом 2:1 одержали гости, главный тренер хозяев Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции раскритиковал решение менеджмента клуба заключить контракт в последний день работы трансферного окна с форвардом Райаном Спунером, сказав, что ему в команде не нужен еще один романтик. Во вторник портал "Чемпионат" привел заявление генерального менеджера "Динамо" Олега Антоненко, который высказал мнение, что Квартальнову надо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи (сын Квартальнова Никита является агентом).

"Когда команда хорошо играет, есть последняя возможность ее доформировать, и решения с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются, это странная история и какая-то глупость. Тем более все это ушло в публичную сферу. Надеюсь, что это не повредит команде и позволит ей нацелиться на хороший результат. Такие вещи не приняты в профессиональном хоккее, по крайней мере в том, в котором я жил и состоялся", - сказал Фетисов.

Минское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков после 49 встреч.