Пятиборцам из России вернули флаг и гимн на турнирах среди юниоров

Спортсменам вернули право выступать с национальной символикой в возрастных категориях до 15, 17 и 19 лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполком Международного союза современного пятиборья принял решение допустить российских спортсменов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Россиянам вернули право выступать с национальной символикой на соревнованиях в возрастных категориях до 15, 17 и 19 лет.

"Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло", - написал Дегтярев.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

В июле 2023 года пресс-служба Международного союза современного пятиборья сообщила о том, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не связаны контрактами с силовыми органами, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. В случае положительного вердикта им предоставляется нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.